Ünye’de triatlon heyecanı

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ünye Belediyesi tarafından 21-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen triatlon resmi yarışı bugün başladı. Geçtiğimiz yıl 147 sporcunun yarıştığı organizasyon sonrası Türkiye Triatlon Federasyonu, Ünye’de resmi yarışların yapılması kararını almıştı. Triatlon yarışları için Türkiye genelinde Bursa, Balıkesir, İstanbul, Ankara, Çanakkale, İzmir, Kuşadası, Fethiye, Antalya, Alanya, Gelibolu gibi birçok ilden gelecek olan 227 triatlet, Ünye’de gerçekleştirilen yarışlarda mücadele ediyor. Ünye, bu bağlamda olimpik branşta Türkiye’deki 3 organizasyondan birine ev sahipliği yapmış oluyor.

Ünye Triatlonu’nda 6 kategoride yarışıyorlar

M3, Yıldız, Genç, Paratriatlon, Elit ve yaş grupları olmak üzere 6 kategoride yarışacak olan sporcular, yüzmede 300-375-750-1500 metre, bisiklette 5-10-20 ve 40 km, koşuda ise 1.25- 2.5-5-10 km’lik etaplarda ter dökecekler. 2 gün sürecek olan yarışlarda 20 Temmuz günü M3, Yıldız, Genç ve Paratriatlon kategorilerinde puanlı yarışlar yapıldı. Yarışlar, sabah saat 09.00’da Ünye İskelesi’nden başladı. Yarışların startını Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ile Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Akkaya birlikte verdi. Triatletler önce deniz parkuru ardından bisiklet parkuru ve son olarak koşu parkurunu tamamladı.

Yarışmacıların bazıları baygınlık geçirdi

Triatlon yarışlarının düzenlediği parkurda bazı yarışmacılar baygınlık geçirirken, bir yarışmacı ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Bisiklet parkurunda yarışan iki kişi ise birbirlerine çarparak parkur içerisinde diğer yarışmacılara da zor anlar yaşattı.

Gençlerde ilk 3

Yapılan yarışlarda gençler kategorisinde dereceye giren sporcular şöyle şekillendi:

"1. M. Bertuğ Polatçı (Antalya), 2. Kıvanç Şahinkaya (İzmir), 3. Muzaer Gür (Antalya)."

Yarış güzergahları trafiğine kapatıldı

Ünye’de gerçekleştirilecek yarışlar öncesi cumartesi ve pazar günleri Ünye’de bazı noktalar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ünye İskelesi yanında yapılacak olan yüzme etabından sonra bisiklet yarışları için Ünye Cumhuriyet Meydanı’ndan otogara kadar olan 2 bin 500 metrelik sahil yolu araç trafiğine kapatıldı. Aynı şekilde koşu etabının gerçekleştirileceği Ünye Cumhuriyet Meydanı’ndan Topyanı Mevkii’ne kadar olan sahil şeridi yaya trafiğine kapatıldı.

Ege’ye alternatif Ünye

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, yarışlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ünye’de ilk defa Türkiye Triatlon Federasyonu resmi yarışlarını düzenliyoruz. Geçen seneye göre daha fazla katılım olduğunu görüyoruz. Egeye alternatif bir şehir olarak Ünye’yi görebiliriz. Eğer bugün miniklerimizle beraber bir yarış düzenliyor olsaydık şu anki yarışta 600 sporcumuzu görebilirdik. 350 kadar bir katılım var. Minikler, elitler olarak 250 erkek ve 100 kadar ise bayan sporcumuz var. 21 Temmuz günü sürecek yarışlarımızda ise 35 yaş üstü yarışmacılarımız olacak" dedi.

Sosyalleşmek sporla mücadeleyi öğretiyor

Sporun çocuklarda erken yaşta başlayarak hayata sağlıklı nesillerin yetişebileceğini söyleyen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Hangi branş olursa olsun küçük çocuklarımızın spor yapmalarını öneriyoruz. Sporla birlikte hareketliliği, sosyalleşmeyi, kazanmayı ve kaybetmeyi çocuklarımızın da öğrenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

1. etabı düzenlenen yarışlarda Genç Kadınlar kategorisinde 1. Sarah Alara Işkın (Antalya Triatlon Spor), 2. Görkem Sıla Korkmaz (İzmir GSİM), 3. Bilge Ece Seyhan, 4.Elif Manisa (ÇELPA Spor Kulubü) oldu.

Genç Erkekler grubunda ise dereceye girenler şöyle şekillendi:

"1. M. Bertuğ Polatcı (Antalya Triatlon Spor), 2. Kıvanç Şahinkaya (İzmir GSİM), 3. Musaffer Gür (Antalya Triatlon Spor), 4. Oktay Arıkan (İzmir GSİM)"

Paralimpik TR5 Erkek ise Abdulkadir Özoğul oldu.

Diğer kategorilerde dereceye giren isimler şöyle:

"Yıldız Kadınlar: 1. Zeynep Uçarsoy (İzmir GSİM), 2. Tuba Nazik Kestel (ÇELPA Spor Kulubü), 3. Beyza Ayaşlıoğlu (Kuşadası Belediyespor), 4. Esma Uzunorman (Bursa Doğa Yüzme)

Yıldız Erkekler: 1. Emir Aracı (İzmir GSİM), 2. Emirhan Çakır (Balıkesir Büyükşehir), 3. Yusuf Osman Atac (Alanya Belediyespor) 4. Doğan Türeli (Antalya Triatlon Spor)

Minik Erkekler: 1. Türker Kemal Kıyak (ÇELPA Spor Kulubü), 2. Bahri Dağcı (Antalya Triatlon Spor) 3. Güney Van Bavel (Alanya Belediyespor) 4. Arda Aracı (İzmir GSİM)

Minik Kadınlar: 1. İlkben Almila Sarıtaş (Alanya Belediyespor), 2. Ada Eriş (Karesi Gençlik ve Spor Kulübü), 3. Havin Duman (Alanya Belediyespor), 4. Yosun Tutum (Gelibolu Spor)

Elit Kadı: 1. Sinem Özdil (Antalya Triatlon Spor), Elit Erkek 1. Zülfü Karabulut (Antalya Triatlon Spor), 2. Mücahit Onay (Karesi Gençlik ve Spor Kulübü)"

Program sonrasında konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Karadeniz bölgesi son yıllarda insanlarımızın ilgi gösterdiği bölge haline geldi. Ünye ilçemiz Karadeniz’de sosyal faaliyetler konusunda adından çok söz ettirmeye başladı. Sporu sevmek kadar sporcularımıza da önem vermek gerekiyor. Ben bu organizasyonda emek veren herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Yarışmaların sonunda ise dereceye girenlere ödüllerini Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Ünye Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü İlhan Kartal verdi.