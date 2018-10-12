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12 Ekim 2018 Cuma 13:44

Usain Bolt, futbol kariyerine hızlı başladı

Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra futbola başlayan Usain Bolt, profesyonel kariyerinin ilk golünü attı.

Usain Bolt, futbol kariyerine hızlı başladı
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Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra futbola başlayan Usain Bolt, profesyonel kariyerinin ilk golünü attı.

Avustralya ekiplerinden Central Coast Mariners’ta forma giyen 8 olimpiyat madalyası sahibi Jameikalı atlet Usain Bolt, futbol kariyerinin ilk golüne imza attı. Kazandığı madalyalarla adını atletizm tarihine altın harflerle yazdıran Usain Bolt, takımının Macarthur South West United ile oynadığı maçta 95 numaralı formayla ilk 11’de sahaya çıktı. 32 yaşındaki Jameikalı, takımının 4-0 kazandığı maçta 57. ve 68. dakikalarda iki gole imza atma başarısı gösterdi.
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