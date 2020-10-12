Uzun Vade İddaa Oynarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Uzun vade bahisleri, iddaa oyunun sezon ya da etkinlik süresince devam eden bir çeşididir. Oynayacağınız bahisler tek bir maç üzerinden değil kupon zamanına göre haftalar ya da aylar sonra neticelenebilir. Uzun vade iddaa oynarken dikkat dilmesi gereken anları sizin için derledik.

1- Mevcut haftanın maçları başlamadan ya da bittikten sonra yeni oranlarla uzun vade kupon hazırlamanız faydalı olur. Her hafta değişen şampiyonluk, gol krallığı gibi oranlardan en güncel haliyle faydalanmak oldukça önemli. Tuttuğunuz takımın şampiyon olacağını düşünüyorsanız en doğru haftada kupon yapmak sizin için faydalı olacaktır.

2- Lig fikstürüne bakarak en mantıklı bahis alınacak zaman belirlenebilir. Şampiyonluk bahsi oynayacağınız takımın önünde önemli maçlar var ise kupon yapmak için bu maçların geçmesini bekleyip şansınızı artırabilir ya da bu maçlar öncesine bahis alarak daha yüksek risk ile büyük kazançlar almak için kupon yapabilirsiniz.

3- Gol krallığı bahislerinde oyuncuların yaz aylarında oynanacak Dünya Kupası ya da Avrupa Kupası maçları için ayrı bir performans göstermek istemesi oldukça normal. Siz de gol krallığı potasında olan futbolcuların gelecek planlarını göz önüne alarak bu sezon bitmeden en iyi forma sahip olmak için çalışmasını bahse çevirebilirsiniz.

4- Sadece futbol değil, basketbol, voleybol, motor sporları gibi alanlarda da uzun vade bahis yapabileceğinizi unutmayın.

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