Vahid Amiri, Trabzonspor’un 125. yabancısı oldu

Trabzonspor’un yeni transferi Vahid Amiri, bordo-mavili kulübün ilk İranlı oyuncusu oldu. Karadeniz ekibi, 51 yıllık tarihine ise tam 125 yabancı futbolcu sığdırdı.

Trabzonspor’un yeni transferi Vahid Amiri, bordo-mavili kulübün ilk İranlı oyuncusu oldu. Karadeniz ekibi, 51 yıllık tarihine ise tam 125 yabancı futbolcu sığdırdı.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Trabzonspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-mavililer, bu bağlamda İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri’yi 2 yıllığına kadrosuna kattı. Amiri, Trabzonspor’un 125. yabancı oyuncusu oldu.

1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini yapan bordo-mavili ekip, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh’a imza attırarak gerçekleştirmişti.

Yeni yönetimin ilk transferi

Vahid Amiri, Trabzonspor’un çiçeği burnunda başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin de ilk yabancı transferi olarak dikkat çekiyor. 51 yıllık kulüp tarihinde bugüne kadar 125 yabancı oyuncu transferi sığdıran Karadeniz ekibi, aynı zamanda Amiri ile birlikte ilk kez bir İranlı futbolcuyu kadrosuna dahil etmiş oldu.

Brezilyalılar ilk sırada

Trabzonspor’da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalı oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Güney Amerika ülkesinden bugüne kadar tam 12 futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz temsilcisi, Belçika, Polonya ve Slovakya’dan 7, Yugoslavya ve Gürcistan’dan da 6’şar oyuncuyu renklerine bağlamıştı.

Trabzonspor’un kadrosunda bulundurduğu diğer yabancı futbolcuların uyrukları şu şekilde:

"Gana 5, Ukrayna, Arjantin, Nijerya ve Çek Cumhuriyetin’den 4, Hırvatistan, Makedonya, Gine, Kamerun, Almanya, Kolombiya’dan 3, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Hollanda, Senegal, Güney Kore’den 2, Danimarka, Azerbaycan, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, Avustralya, Belarus, Rusya, İsveç, Namibya, Burundi, Avusturya, Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika, Togo ile İran’dan 1"

Kadroda 11 yabancı oldu

Trabzonspor’un mevcut kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı da Amiri ile birlikte 11’e çıktı. Bordo-mavililer kadrosunda, Esteban, Pereira, Castillo, Onazi, Rodallega, Kucka, Ibanez, Sheydaev, Sosa, Novak ve Vahid Amiri’yi bulunduruyor.

İranlı oyuncunun 2 yıllık maliyeti 1 Milyon 540 Bin Euro

Serbest statüde yer alan Vahid Amiri’nin bordo-mavili kulübe 2 yıllık maliyete ise 1 milyon 540 Bin Euro oldu. Trabzonspor’un yeni transferi, 2018-2019 futbol sezonu için 750 Bin Euro, 2019-2020 futbol sezonu için 650 Bin Euro garanti ücret alacak. Futbolcunun menajeri Amir Saadati’ye ise menajerlik hizmeti olarak 140 Bin Euro ödenecek.