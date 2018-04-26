VakıfBank 10. kez lig şampiyonu oldu

Vestel Venus Sultanlar Ligi Final serisinde Eczacıbaşı VitrA’nı geçen VakıfBank, lig tarihinde 10. kez şampiyon oldu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Final serisinde Eczacıbaşı VitrA’nı geçen VakıfBank, lig tarihinde 10. kez şampiyon oldu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, çeyrek finalde Beşiktaş’ı, yarı finalde de Galatasaray’ı geçerek finalde Eczacıbaşı VitrA’nın rakibi oldu. İki takım arasında çekişmeli geçen final serisi 5. maça taşındı. Burhan Felek Spor Salonu’nda turuncu-beyazlılar ile mücadele eden VakıfBank, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı ve 2017-2018 sezonunun şampiyonu oldu.

10. şampiyonluğunu aldı

Sezonu mutlu kapatan VakıfBank, Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1999-2000 sezonunda takımı birleştirdi. Kulüp adı son olarak ise 13 Eylül 2011 yılında VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi. VakıfBank; 1992, 1993, 1997, 1998, 2004, 2005, 2013, 2014 ve 2016 yıllarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.