Valbuena’ya sevgi seli

Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena’ya tribünlerden büyük destek geldi.

Fenerbahçe’nin evinde oynadığı Antalyaspor müsabakasının 71. dakikasında Nabil Dirar’ın yerine oyuna dahil olan Mathieu Valbuena’ya tribünlerden büyük destek gördü. Oyuna gireceği sırada taraftarların tezahürat ve alkışları arasında oyuna dahil olan Valbuena’ya müsabaka içerisinde de sevgi gösterilerinde bulunuldu. Fransız yıldız 90. dakikada ceza sahası dışında aldığı topa yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara göndererek takımının 4. golüne imza attı.