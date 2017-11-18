Vali Yardımcıları milli sporcular ile bir araya geldi

Nevşehir Vali Yardımcıları Ahmet Soley ve Nevzat Sinan, Nevşehir’de çeşitli branşlarda Avrupa ve Balkan şampiyonluğu kazanmış milli sporcular ile bir araya geldi.Vali Yardımcıları Ahmet Soley, Nevzat Sinan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl...

Nevşehir Vali Yardımcıları Ahmet Soley ve Nevzat Sinan, Nevşehir’de çeşitli branşlarda Avrupa ve Balkan şampiyonluğu kazanmış milli sporcular ile bir araya geldi.

Vali Yardımcıları Ahmet Soley, Nevzat Sinan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Gençlik Merkezinde düzenlenen programda milli sporcular ile bir araya geldi. Vali Yardımcıları Soley ve Sinan burada milli sporcular ile bir süre sohbet ederken kendilerinin elde etmiş olduğu Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonlukları için tebrik etti.



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Vali Yardımcıları Ahmet Soley ve Nevzat Sinan daha sonra ise milli sporculara çeşitli hediyeler verirken program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.