Van’da derbi coşkusu

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Beşiktaş’ı ağırladı. Galatasaray’ın 2-0 galibiyetiyle biten mücadelenin ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerinde sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, geç saatlere kadar eğlendi.

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