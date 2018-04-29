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29 Nisan 2018 Pazar 22:26

Van’da derbi coşkusu

kırmızı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Beşiktaş’ı ağırladı. Galatasaray’ın 2-0 galibiyetiyle...

Van'da derbi coşkusu
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kırmızı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Beşiktaş’ı ağırladı. Galatasaray’ın 2-0 galibiyetiyle biten mücadelenin ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerinde sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, geç saatlere kadar eğlendi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sevinç gösterileri, olaysız bir şekilde sona erdi.
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