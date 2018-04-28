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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:48

Vefa Küçük yeniden başkan

Vefa Küçük yeniden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçildi.

Vefa Küçük yeniden başkan
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Vefa Küçük yeniden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen divan kurulu toplantısında Vefa Küçük yeniden başkan seçildi. 296 üyenin oy kullandığı seçimlerde Vefa Küçük 283 oy alırken rakibi Ufuk Aydın ise 13 oy aldı. Seçilmesinin ardından konuşan Vefa Küçük mutlu olduğunu ifade ederek, “3 sene daha hizmet edeceğim. Beni yeniden bu göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. önemli olan Fenerbahçe’nin kazanmasıydı. Öteki arkadaşta seçilseydi değerli hizmetlerde bulunacaktı. Demokratik bir yarış yaptık. Hepinizden Allah razı olsun kazanan Vefa Küçük değil Fenerbahçe kazanmıştır” ifadelerini kullandı.
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