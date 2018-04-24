Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 0 - Vakıfbank: 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi 4. maçında Eczacıbaşı VitrA ile Vakıfbank, Burhan Felek Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Vakıfbank, Eczacıbaşı VitrA karşısında 3-0 kazanarak seride durumu 2-2’ye getirdi. Lig şampiyonunu 5. ve son maç belirleyecek.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi 4. maçında Eczacıbaşı VitrA ile Vakıfbank, Burhan Felek Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Vakıfbank, Eczacıbaşı VitrA karşısında 3-0 kazanarak seride durumu 2-2’ye getirdi. Lig şampiyonunu 5. ve son maç belirleyecek.

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