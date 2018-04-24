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24 Nisan 2018 Salı 20:33

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 0 - Vakıfbank: 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi 4. maçında Eczacıbaşı VitrA ile Vakıfbank, Burhan Felek Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Vakıfbank, Eczacıbaşı VitrA karşısında 3-0 kazanarak seride durumu 2-2’ye getirdi. Lig şampiyonunu 5. ve son maç belirleyecek.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 0 - Vakıfbank: 3
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Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi 4. maçında Eczacıbaşı VitrA ile Vakıfbank, Burhan Felek Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Vakıfbank, Eczacıbaşı VitrA karşısında 3-0 kazanarak seride durumu 2-2’ye getirdi. Lig şampiyonunu 5. ve son maç belirleyecek.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt xx, Yılmaz Duman xx

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic xxx, Beyza xx, Simge xxx (L), Hande x, Büşra x, Larson x, Ezgi x, Gözde x, Ognjenovic x, Adams x, Meliha xx

Başantrenör: Marco Aurelio Motta

Vakıfbank: Gizem (L) xxx, Gözde xxx, Cansu xxx, Zhu xxx, Ayça xx, Sloetjes xxx, Naz xxx, Rasic xxx, Tuğba xxx, Zehra xxx

Başantrenör: Giovanni Giudietti

Setler: 13-25, 16-25, 23-25

Süre: 80 (23, 27, 30)
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