Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 0 - Vakıfbank: 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi 4. maçında Eczacıbaşı VitrA ile Vakıfbank, Burhan Felek Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Vakıfbank, Eczacıbaşı VitrA karşısında 3-0 kazanarak seride durumu 2-2’ye getirdi. Lig şampiyonunu 5. ve son maç belirleyecek.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt xx, Yılmaz Duman xx
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic xxx, Beyza xx, Simge xxx (L), Hande x, Büşra x, Larson x, Ezgi x, Gözde x, Ognjenovic x, Adams x, Meliha xx
Başantrenör: Marco Aurelio Motta
Vakıfbank: Gizem (L) xxx, Gözde xxx, Cansu xxx, Zhu xxx, Ayça xx, Sloetjes xxx, Naz xxx, Rasic xxx, Tuğba xxx, Zehra xxx
Başantrenör: Giovanni Giudietti
Setler: 13-25, 16-25, 23-25Süre: 80 (23, 27, 30)