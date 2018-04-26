Vestel Venus Sultanlar Ligi Final serisinin MVP’si Ting Zhu

Vestel Venus Sultanlar Ligi Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) VakıfBank’ın Çinli smaçörü Ting Zhu seçildi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Final serisinde Eczacıbaşı VitrA’nın geçen VakıfBank, 2017-2018 sezonu şampiyon tamamladı. Final serisinin MVP’si (En değerli oyuncusu) ve diğer ödüllerin de sahibi belli oldu. Finalin MVP’si VakıfBank’ın Çinli smaçörü Ting Zhu oldu. Törende en iyi smaçör dalında VakıfBank’tan Gözde Kırdar, en iyi pasör dalında Cansu Özbay, en iyi libero dalında Gizem Örge seçildi. Eczacıbaşı VitrA’dan ise Beyza Arıcı en iyi orta oyuncu ödülünün sahibi oldu. Vestel Özel Ödülü’ne ise VakıfBank’tan Zehra Güneş’e verildi.