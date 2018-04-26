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26 Nisan 2018 Perşembe 19:45

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi 5. maçında VakıfBank, Burhan Felek Spor Salonu’nda karşılaştığı Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 yendi ve seriyi 3-2 yaptı. VakıfBank böylece 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.1991-1992,...

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank
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Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi 5. maçında VakıfBank, Burhan Felek Spor Salonu’nda karşılaştığı Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 yendi ve seriyi 3-2 yaptı. VakıfBank böylece 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.

1991-1992, 1992-1993, 1996-1997, 1997-1998, 2003-2004, 2004-2005, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016 ardından 2017-2018 yılında da zafere ulaşan VakıfBank, 10. şampiyonluğuna ulaştı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbakar xx, Metin Korkut xx

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic xx, Beyza x, Simge x (L), Hande x, Büşra x, Larson x, Ezgi x, Gözde x, Ognjenovic x, Adams x, Meliha xx

Başantrenör: Marco Aurelio Motta

Vakıfbank: Gizem (L) xxx, Gözde xxx, Cansu xx, Zhu xxx, Ayça xx, Sloetjes xxx, Naz x, Rasic xx, Tuğba xxx, Zehra xxx

Başantrenör: Giovanni Giudietti

Setler: 23-25, 23-25, 20-25

Süre: 93 dakika (33, 34, 26)
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