Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi 5. maçında VakıfBank, Burhan Felek Spor Salonu’nda karşılaştığı Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 yendi ve seriyi 3-2 yaptı. VakıfBank böylece 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi 5. maçında VakıfBank, Burhan Felek Spor Salonu’nda karşılaştığı Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 yendi ve seriyi 3-2 yaptı. VakıfBank böylece 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.1991-1992,...

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