Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi 5. maçında VakıfBank, Burhan Felek Spor Salonu’nda karşılaştığı Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 yendi ve seriyi 3-2 yaptı. VakıfBank böylece 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.
1991-1992, 1992-1993, 1996-1997, 1997-1998, 2003-2004, 2004-2005, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016 ardından 2017-2018 yılında da zafere ulaşan VakıfBank, 10. şampiyonluğuna ulaştı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbakar xx, Metin Korkut xx
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic xx, Beyza x, Simge x (L), Hande x, Büşra x, Larson x, Ezgi x, Gözde x, Ognjenovic x, Adams x, Meliha xx
Başantrenör: Marco Aurelio Motta
Vakıfbank: Gizem (L) xxx, Gözde xxx, Cansu xx, Zhu xxx, Ayça xx, Sloetjes xxx, Naz x, Rasic xx, Tuğba xxx, Zehra xxx
Başantrenör: Giovanni Giudietti
Setler: 23-25, 23-25, 20-25Süre: 93 dakika (33, 34, 26)