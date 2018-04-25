Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde şampiyon yarın belli olacak

Eczacıbaşı VitrA ve Vakıfbank arasında oynanan Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı’nda şampiyon son maçta yarın belli olacak.Eczacıbaşı VitrA ve Vakıfbank arasındaki büyük çekişme, 2-2’lik eşitliğin ardından final serisinin beşinci...

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