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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:01

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde şampiyon yarın belli olacak

Eczacıbaşı VitrA ve Vakıfbank arasında oynanan Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı’nda şampiyon son maçta yarın belli olacak.Eczacıbaşı VitrA ve Vakıfbank arasındaki büyük çekişme, 2-2’lik eşitliğin ardından final serisinin beşinci...

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak
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Eczacıbaşı VitrA ve Vakıfbank arasında oynanan Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı’nda şampiyon son maçta yarın belli olacak.

Eczacıbaşı VitrA ve Vakıfbank arasındaki büyük çekişme, 2-2’lik eşitliğin ardından final serisinin beşinci maçına taşındı. Sezonun son derbisinde gülen taraf kupayı müzesine götürecek. İki takım arasındaki şampiyonluk mücadelesi yarın saat 18.00’de Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak.
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