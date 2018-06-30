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30 Haziran 2018 Cumartesi 18:07

Vezirköprü’de Off-road yarışları başladı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, VEZİROFF Şampiyonası’nın orman etabı başladı.Vezir Suyu Tabiat Parkı’nda yapılan şampiyonaya 11.6 kilometrelik orman etabına 27 araç ve her araçta bir pilot ve bir co-pilot olmak üzere toplam 54 yarışmacı...

Vezirköprü'de Off-road yarışları başladı
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, VEZİROFF Şampiyonası’nın orman etabı başladı.

Vezir Suyu Tabiat Parkı’nda yapılan şampiyonaya 11.6 kilometrelik orman etabına 27 araç ve her araçta bir pilot ve bir co-pilot olmak üzere toplam 54 yarışmacı katıldı. VEZİROFF Kulübü üyesi ve yarış organizasyonunda görevli Derviş Kanberoğlu, yarışların saat 12.40’da start aldığını, küçük çaplı bazı kazaların dışında bir olumsuzluk yaşanmadığını, yarışların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Yarışların renkli siması tek kadın pilot İlayda Hancı, 2013 yılından beri Off-road yarışlarına katıldığını, 2016 yılında Türkiye Off-road yarışlarında sınıf 1 şampiyonluğunu aldığını hatırlatarak, "2018 yılı Türkiye Off-road Şampiyonası’nın 3. Ayağındayız. Yarış bizim için güzel geçiyor. Önümüzde 4 etap daha var. Pazar günü de yapılacak 4 etap sonunda, 2 günün sonuçlarına göre sonuç alacağız. Şampiyonada 3. durumdayız. Toplam 7 yarış sonunda amacım puanlamaya göre birinci olmak" dedi.

1 Temmuz Pazar günü yapılacak olan seyirci etabının çok heyecanlı geçeceği belirtilerek yarış severler Vezirköprü İncesu Mahallesi’de saat 11.00’de yapılacak yarışları izlemeye davet edildi.
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