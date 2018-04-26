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26 Nisan 2018 Perşembe 17:31

Voleybolun yıldızları Mersin’e gelecek

Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliği ile yapılan ’Plaj Voleybol Dünya Turu 3 Yıldız Mersin Türkiye’, 2-6 Mayıs tarihlerinde Kızkalesi’nde yapılacak.

Voleybolun yıldızları Mersin'e gelecek
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Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliği ile yapılan ’Plaj Voleybol Dünya Turu 3 Yıldız Mersin Türkiye’, 2-6 Mayıs tarihlerinde Kızkalesi’nde yapılacak.

Plaj Voleybol Dünya Turu 3 Yıldız Mersin Türkiye organizasyonun, Erdemli ilçesi, Kızkalesi plajında son yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Mersin’in tanıtımına katkı sağlayacak olan Plaj Voleybol Dünya Turu, dünyanın dört bir yanından insanı, Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi’nde ağırlayacak. Avrupa’nın en kaliteli ve yetenekli sporcularını Mersin’de buluşturacak olan organizasyonda sporseverler oyun kalitesi yüksek maçlar izleme imkanı yakalayacak. 40 ülkeden 124 takımın başvurduğu organizasyonda, erkeklerde 56, bayanlarda 51 takım olmak üzere 107 takım ve 214 sporcu, daha önceki Dünya Turu puanları ile mücadele edecek. Olimpiyat sıralaması için büyük önem taşıyan organizasyonda, 150 bin dolar para ödülünün dağıtılacağı da kaydedildi.

3 Mayıs tarihinde başlayacak olan organizasyonda, Türkiye, erkeklerde 3’ü ana tabloda, 2’si elemede, bayanlarda da 3 takım ana tabloda olmak üzere toplam 5 erkek, 3 bayan takımı ile mücadele edecek.

Organizasyonun final maçları ve ödül törenin, 6 Mayıs tarihinde yapılacağı kaydedilirken, Mersinlilerin müsabakaları ücretsiz izleyebileceği bildirildi.
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