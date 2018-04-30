Volkan Demirel: “Beşiktaş’ın bu tavrı futbolu gölgede bırakıyor”

Fenerbahçe’nin Kaptanı Volkan Demirel, “Maçın sonucunun sahada belirlenmesini isterdik. Beşiktaş’ın bu tavrı, futbolu gölgede bırakıyor” dedi.

Fenerbahçe’nin Kaptanı Volkan Demirel, Fenerbahçe Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Kupa maçındaki olayların akıl alır şeyler olmadığını söyleyen Demirel, “Ben 15-16 yıldır bu takımın kaleciliğini yapıyorum; Fenerbahçe taraftarı, ona herhangi bir Fenerbahçeli futbolcu, Hocamız, teknik heyetten birileri veya bir görevli kenardan “Yapma” diyorsa, bu uyarıyı dikkate alır ve Fenerbahçe’ye bu tür zararlar verecek bir şey yapmaz. O gün ben sahada takım arkadaşlarımla birlikte tribünlere uyarılar yaptım, “Atmayın” dedim. Olaylar devam etti. Bunlar Fenerbahçeli değil; korner köşelerinde ve yukarıda bazı kısımlarda konuşlanan provokatörler. Kötü niyeti olmayan birçok taraftar da o anın galeyanıyla bu provokasyondan haliyle etkilenmiş ve o şahısların gazabına uğramış olabilir. Fenerbahçe’ye kasti olarak zarar vermeye çalışan bu şahısların açılan soruşturma kapsamında iyice araştırılmasını istiyorum. Ayrıca; herkesin kendi kulübünün PassoLig kartını taşıması, bence önemli bir önlem niteliğinde” diye konuştu.

“Tolga’nın durumuyla benim durumum aynı değil”

Benim milli takımı bırakmamla Tolga’nın taraftarlarla atışma olayının aynı olmadığını belirten Demireli “Ben, milli takım formasıyla sahaya çıkıyorum ve bana hakaret eden, milli takımı desteklemeye gelen insanlar. Ben bunu kaldıramam, kaldırırsam Tolga gibi tribüne giderim. Olay da başka yerlere gider. Sonuç olarak hem ben zarar görürüm hem de milli takım. Bu yüzden, milli eldivenleri bıraktım. O günden sonra milli takımın İstanbul sınırları içinde maç oynadığını görmedik. İşte bu bir milattır. Evet, ben milli takım kariyerimi bitirdim ve bunu isteyerek de bitirmedim, yapmam gerekeni yaptım. Ben yaşadığım olaylarda kimseyi örnek göstermiyorum” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş’ın bu tavrı futbolu gölgede bırakıyor”

Maçın sonucunun sahada belirlenmesini istediklerini dile getiren Volkan Demirel, “Beşiktaş’ın bu tavrı, futbolu gölgede bırakıyor. Geçmişte bu tür olaylar bizim başımıza da geldiğinde, biz Fenerbahçe formasıyla sahadaki yerimizi almayı becerdik. Beşiktaş’tan da bunu beklerdik. Biz 3 Mayıs günü rakibimizi bekleyeceğiz. Sahada maçımızı yaparak final biletini almak isteriz. Rakibin hükmen mağlubiyeti sonrası finale çıkmak futbol adına bizi de pek sevindiren bir durum değil. Sahada, maçın kaldığı yerden mücadelemizi verdikten sonra, biz kazansak onlar bizi tebrik edecek; onlar kazandığı takdirde ise biz onları tebrik edecektik. Neler olacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz” diye belirtti.

“Bize inanan ve güvenen insanlar var”

Bize inanan ve güvenen insanların olduğunu söyleyen Demirel, “Çünkü biz; Fenerbahçe’yiz. Böylesine büyük bir camia hiçbir zaman yalnız kalmamalı, kalamaz da! Evet, futbolcuyu sevmeyebilirsiniz ya da oyun tarzını beğenmeyebilirsiniz ama o futbolcunun üzerinde Fenerbahçe arması var ise, o armayı desteklemeye devam etmeliyiz. Biz de, taraftarımız varken daha güçlüyüz. Özellikle ligde Antalyaspor ile oynadığımız maçta taraftarımız bizi harika bir şekilde destekledi, üstelik hafta içi oynamamıza rağmen. Ben şuna inanıyorum; yaşananlar güzel değildi, tasvip de etmiyoruz ama o Beşiktaş maçı yaşandı ve sonrasındaki süreç bizleri yeniden bir araya getirdi” dedi.