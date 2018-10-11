SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 10:41

Wings For Life World Run yine İzmir’de

Omurilik felcinin tedavisi için yürütülen araştırmalara kaynak oluşturmak amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede gelecek yıl altıncı kez düzenlenecek Wings For Life World Run, 5 Mayıs 2019’da İzmir’de gerçekleştirilecek....

Wings For Life World Run yine İzmir'de
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Omurilik felcinin tedavisi için yürütülen araştırmalara kaynak oluşturmak amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede gelecek yıl altıncı kez düzenlenecek Wings For Life World Run, 5 Mayıs 2019’da İzmir’de gerçekleştirilecek. Son 3 senede olduğu gibi bir kez daha Ege’nin incisinde yapılacak Wings For Life, dünyanın 12 farklı noktasında aynı anda başlayacak formatıyla da ilgi çekiyor.

Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak oluşturan Wings for Life Vakfı, çalışmalarına dikkat çekmek ve araştırmalara fon sağlamak amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede aynı anda gerçekleşen bir koşu düzenliyor. ’Koşamayanlar için Koşuyoruz’ sloganıyla gelecek yıl altıncısı düzenlenecek etkinliğin Türkiye ayağı 5 Mayıs 2019’da İzmir’de gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Wings For Life World Run’da bu yıl yine 8 bine yakın kişinin koşması bekleniyor. Tüm geliri tamamen omurilik felcinin tedavisi için çalışmalar yürüten Wings For Life Vakfı’na aktarılan koşunun erken kayıt dönemi vakfın internet adresinden başladı.

Geçen yıl 3 milyon euro toplandı

Yapılan bilgilendirmede; Wings For Life World Run, 2018’de Viyana’dan Münih’e, Rio’dan Florida’ya, uygulama ile koşulan App Run’larla birlikte dünyada 66 ülkede 200’den fazla lokasyonda gerçekleşti. Koşudan elde edilen yaklaşık 3 milyon euroluk gelir, tamamen kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings For Life Vakfı’na aktarıldı. İlk 5 yarış sonunda toplanan yaklaşık 24 milyon euroluk para omurilik felcinin tedavisi için harcandı. Şu ana kadar 191 araştırma projesine destek veren Wings For Life Vakfı, 15 ülkede devam eden 67 araştırmaya da desteğini sürdürüyor. Vakıf, bir araştırmaya ortalama 3 yıl boyunca destek oluyor.

Tekerlekli sandalyesi ile dünya şampiyonu oldu

Wings for Life World Run 2018’de de rekorlara sahne oldu. İsveçli maceracı ve tekerlekli sandalyeli atlet Aron Anderson, ABD’den katıldığı yarışta tam 89,85 km ile dünya şampiyonluğunu elde etti. Kadınlarda ise dünya şampiyonu koşuya Almanya’dan katılan Vera Nunes’in oldu. Portekizli sporcu, 53,78 kilometre koştu. İzmir’de gerçekleştirilen koşuda erkeklerde 62 kilometreyi geride bırakan Murat Kaya, kariyerinde ikinci kez bu şampiyonluğa ulaşırken kadınlarda zirveyi elde eden Olesya Nurgalieva ise 53,61 km’lik derecesiyle dünya üçüncüsü de oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku