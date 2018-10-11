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11 Ekim 2018 Perşembe 11:09

Wings For Life World Run yine İzmir’de

Omurilik felci tedavisi için gerçekleştirilen Wings For Life World Run, 5 Mayıs 2019’da İzmir’de gerçekleştirilecek.Omurilik felcinin tedavisi için yürütülen araştırmalara kaynak üretmek amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu...

Wings For Life World Run yine İzmir'de
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Omurilik felci tedavisi için gerçekleştirilen Wings For Life World Run, 5 Mayıs 2019’da İzmir’de gerçekleştirilecek.

Omurilik felcinin tedavisi için yürütülen araştırmalara kaynak üretmek amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede gelecek yıl altıncı kez düzenlenecek Wings For Life World Run, 5 Mayıs 2019’da İzmir’de gerçekleştirilecek. Son 3 senede olduğu gibi bir kez daha Ege’nin incisinde yapılacak Wings For Life, dünyanın 12 farklı noktasında aynı anda başlayacak formatıyla da ilgi çekiyor.
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