Omurilik felci tedavisi için gerçekleştirilen Wings For Life World Run, 5 Mayıs 2019’da İzmir’de gerçekleştirilecek.Omurilik felcinin tedavisi için yürütülen araştırmalara kaynak üretmek amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede gelecek yıl altıncı kez düzenlenecek Wings For Life World Run, 5 Mayıs 2019’da İzmir’de gerçekleştirilecek. Son 3 senede olduğu gibi bir kez daha Ege’nin incisinde yapılacak Wings For Life, dünyanın 12 farklı noktasında aynı anda başlayacak formatıyla da ilgi çekiyor.
Wings For Life World Run yine İzmir’de
Omurilik felci tedavisi için gerçekleştirilen Wings For Life World Run, 5 Mayıs 2019’da İzmir’de gerçekleştirilecek.Omurilik felcinin tedavisi için yürütülen araştırmalara kaynak üretmek amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu...