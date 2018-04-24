Yakın Doğu Üniversitesi’nin Play-off mücadelesi başlıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde normal sezonu ilk sırada tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, play-off çeyrek final ilk maçında sezonu 8. sırada tamamlayan Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.

Saha avantajını elinde bulunduran Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi ile kendi sahasında karşılaşacağı maç, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 19.00’da, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.

Normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımların karşılaşacağı play-off serisinde, 2 galibiyete ulaşacak takımlar yarı finale yükselecek. Play-off serisinde; Yakın Doğu Üniversitesi, Hatay BŞB, Fenerbahçe, Botaş, Çukurova Basketbol, Beşiktaş, Mersin BŞB ve Galatasaray mücadele edecek.

Ligi sadece 2 yenilgi ile tamamladı

Yakın Doğu Üniversitesi, normal sezonda oynadığı 24 karşılaşmanın 22’sinden galibiyetle ayrılma başarısı gösterirken, Caferağa Spor Salonu’nda bu sezon oynadığı 12 maçın 11’ini de kazandı. Tarihinde ilk kez katıldığı Kadınlar Euroleague’de Avrupa dördüncüsü olan, 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nı şampiyon olarak tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi’nin normal sezonda oynadığı lig karşılaşmalarında Kayla McBride 15.6 sayı ortalamasıyla skor yükünü çekerken, Sandrine Gruda 8.4 ribaunt ve Courtney Vandersloot da 8.7 asist rakamlarıyla ön plana çıktı.

Zafer Kalaycıoğlu: “Beklentimiz geçen yıl elde ettiğimiz başarıları tekrarlamak”

Play-off mücadelesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, geçen yıl elde ettikleri lig şampiyonluğunu bu yıl da tekrarlamak istediklerini söyledi. Kalaycıoğlu, “Beklentimiz aynı başarıyı tekrarlamak. Başarılar kolay elde edilmiyor. Bu yıl katıldığımız Euroleauge’de büyük bir tecrübe edindik ve başarıların kolay olmadığını gösterdik. Lig tecrübelerimizi şimdi burada yansıtma zamanı” diye konuştu.

“EuroCup şampiyonluğu elde etmiş motive bir takımla mücadele edeceğiz”

Play-off çeyrek finalde Galatasaray eşleşmesini de değerlendiren Zafer Kalaycıoğlu, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi. Galatasaray’ın bu yıl EuroCup şampiyonluğuna ulaşarak motive olduğunu ve güçlü bir taraftar desteği aldığını dile getiren Kalaycıoğlu, maç boyunca sahada hata yapmadan konsantre olarak en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirtti.

Kalaycıoğlu, “Play-off’lara kalan takımlar en iyi basketbolu oynayarak ligi başarılı bir şekilde tamamlamak ve finale kalmak istiyor. Hiçbir maç kolay değil, mücadele gücü yüksek maçlar oynanacak. Biz de finale kalmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Hedefimiz bu yıl da lider olarak tamamladığımız sezonda şampiyonluğa ulaşmak. Lige ve maçlara konsantre olarak play-off serilerini tamamlayıp finale kalmak için çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz. Bütün takımlar için hayırlısı olsun” şeklinde konuştu.