Yasin Öztekin resmen Göztepe’de

Göztepe, Galatasaraylı Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Altyapısında yetiştiği Borussia Dortmund forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Yasin Öztekin, 2011-2012 sezonunda Gençlerbirliği’ne transfer olarak Türkiye kariyerine adım attı. Yasin, ardından sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray formaları giydi.203 Süper Lig maçında sahaya çıkan Yasin’in lig kariyerinde 40 gol kaydetti.