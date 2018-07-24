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24 Temmuz 2018 Salı 22:48

Yasin Öztekin resmen Göztepe’de

Göztepe, Galatasaraylı Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Altyapısında yetiştiği Borussia Dortmund forması...

Yasin Öztekin resmen Göztepe'de
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Göztepe, Galatasaraylı Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altyapısında yetiştiği Borussia Dortmund forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Yasin Öztekin, 2011-2012 sezonunda Gençlerbirliği’ne transfer olarak Türkiye kariyerine adım attı. Yasin, ardından sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray formaları giydi.

203 Süper Lig maçında sahaya çıkan Yasin’in lig kariyerinde 40 gol kaydetti.
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