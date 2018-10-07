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07 Ekim 2018 Pazar 19:20

Yasin Sülün: "Ben soyunma odasından çıkamadım"

Beşiktaş-Konyaspor U21 mücadelesinde yaşanan olayların ardından Konyaspor, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Yasin Sülün’ün tahrikleri sonucunda olayların başladığını belirtirken, Sülün’den yeni açıklama geldi. Olaylar olduğunda soyunma odasında olduğunu söyleyen Sülün, "Ben 76. dakikada soyunma odasına gittim. Olayları nasıl ben başlatabilirim?" ifadelerini kullandı.

Yasin Sülün: 'Ben soyunma odasından çıkamadım'
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Beşiktaş-Konyaspor U21 mücadelesinde yaşanan olayların ardından Konyaspor, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Yasin Sülün’ün tahrikleri sonucunda olayların başladığını belirtirken, Sülün’den yeni açıklama geldi. Olaylar olduğunda soyunma odasında olduğunu söyleyen Sülün, "Ben 76. dakikada soyunma odasına gittim. Olayları nasıl ben başlatabilirim?" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile Konyaspor’un U21 takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olayların ardından Atiker Konyaspor Kulübü, resmi sitesinden açıklama yaparak olayların başlangıcında Beşiktaş U21 Teknik Direktörü Yasin Sülün’ün tahrikleri olduğunu ifade etti. Bunun üzerine açıklama yapan Yasin Sülün ise, oyunun 76. dakikasında atıldığını belirterek, "Saha gergin olduğu için beni tribüne çıkarmadılar ve polis eşliğinde direkt olarak soyunma odasına gittik. Polisler kapıyı üzerime kilitledi. Ben maçın son bölümlerinde zaten sahada değildim ve olayları bile görmedim. Sahadan çıkan futbolcular soyunma odasına geldiğinde böyle bir saldırının olduğunu öğrendim. Polisler beni soyunma odasına kapatmışken ve ben soyunma odasından çıkamamışken, olayları ben nasıl başlatabilirim ki? Hatta ben oyundan atıldıktan sonra, yardımcı hocalar da benim tribüne çıkmamamı söylediler. Ortam çok gergin olduğu için ben polis eşliğinde soyunma odasına giderken, tribünlerle göz kontağı dahi kurmadım. Olayların başlamasıyla benim hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı.
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