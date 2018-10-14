Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunlarında halterciler tarih yazdı

Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda halterde milliler; 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Arjantin’de yapılmakta olan Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda halter yarışmaları 6 Ekim’de başlayıp, 13 Ekim’de sona erdi. Olimpiyatlara 4 sporcuyla katılan milliler, 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı ve 4 te 4 yaparak büyük bir başarıya imza attı. Muhammet Furkan Özbek koparmada 135 kg silkmede 170 kg toplamda 305 kg kaldırarak en yakın rakibine 7 kg fark atmış ve altın madalya kazanarak İstiklal Marşı’nı çaldırdı. Ayrıca Caner Toptaş koparmada 122 kg silkmede 141 kg toplamda 263 kg kaldırarak gümüş madalya, Dilara Narin koparmada 92 kg silkmede 126 kg toplamda 218 kg kaldırarak gümüş madalya ve Nida Karasakal koparmada 60 kg silkmede 78 kg toplamda 138 kg kaldırarak bronz madalya kazandı.

Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar madalya alan sporcuları, antrenörler, kulüpleri, ailelerini ve emeği geçen herkesi kutladı.