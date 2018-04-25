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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:23

Yemen Ekşioğlu hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu eski yedek yönetim kurulu üyesi, İstanbul Futbol İl Eski Temsilcisi, Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi ve spor yazarı Yemen Ekşioğlu hayatını kaybetti.

Yemen Ekşioğlu hayatını kaybetti
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Türkiye Futbol Federasyonu eski yedek yönetim kurulu üyesi, İstanbul Futbol İl Eski Temsilcisi, Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi ve spor yazarı Yemen Ekşioğlu hayatını kaybetti.

Beşiktaş Kulübü’nün önemli isimlerinden Yemen Ekşioğlu vefat etti. Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden duyurulan haberde başsağlığı mesajı yayınlandı. Siyah-beyazlı kulübün mesajında, "Divan Kurulu ve yönetim kurulu eski üyelerimizden Yemen Ekşioğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Ekşioğlu ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Yemen Ekşioğlu kimdir

Altyapıya ve amatöre verdiği hizmetlerle adını duyuran Yemen Ekşioğlu, 1955 yılında doğdu. Beşiktaş Divan Kurulu üyesi olan Ekşioğlu, spor yazarlığı da yaptı. Ekşioğlu, geçtiğimiz aylarda kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.
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