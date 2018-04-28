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28 Nisan 2018 Cumartesi 19:10

Yemen Ekşioğlu için saygı duruşu

Geçirdiği kalp krizi sonrasında hafta içinde hayata gözlerini yuman TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi Yemen Ekşioğlu için saygı duruşunda bulunuldu.

Yemen Ekşioğlu için saygı duruşu
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Geçirdiği kalp krizi sonrasında hafta içinde hayata gözlerini yuman TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi Yemen Ekşioğlu için saygı duruşunda bulunuldu.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi konuk ederken karşılaşma öncesinde, hafta içinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi Yemen Ekşioğlu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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