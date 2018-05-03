Yener İnce’den sakat futbolcuların son durumu

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, sakat futbolcuların son durumu için, "Mariano’nun oynaması zor, Donk’un da oynaması zor. Donk’un ayak bileğinin iç yan bağında yırtık var. Donk ile ilgili kararımızın son anda vereceğiz" diye konuştu.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, sakat futbolcuların son durumu için, "Mariano’nun oynaması zor, Donk’un da oynaması zor. Donk’un ayak bileğinin iç yan bağında yırtık var. Donk ile ilgili kararımızın son anda vereceğiz" diye konuştu.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, basına açık gerçekleşen antrenmanda takımda sakatlıkları bulunan futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı sağ bek Mariano’nun Akhisarspor maçında oynamasının zor olduğunu belirten İnce, "Donk’un da oynaması zor. Donk’un ayak bileğinin iç yan bağında yırtık var. Donk ile ilgili kararımızın son anda vereceğiz. Bugün antrenmana çıktı ve bir süre takımla çalıştı. Yaptığı şey gerçekten kolay değil. Başka şartlarda Mariano ve Donk’un sezonu kapattığını söylerdik. Ancak bizim her oyuncuya ihtiyacımız var. Onların geri gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Linnes’in durumu hakkında da bilgi veren Yener İnce, "Linnes’in ayağında açılan yaradan parmağınla aşil tendonuna dokunabiliyorsun. Çok özverili bir oyuncu. Her şeye rağmen antrenmanda olmak istedi. Özel bir bandaj yapıldı, onunla oynayacak" şeklinde konuştu.