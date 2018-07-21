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21 Temmuz 2018 Cumartesi 21:27

Yeni 10 numara Giuliano

Fenerbahçe’de yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek isim Giuliano oldu.

Yeni 10 numara Giuliano
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Fenerbahçe’de yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek isim Giuliano oldu.

Fenerbahçe’de daha önce 10 numaralı formayı giyen Robin van Persie’nin ayrılmasının ardından yeni sezonda 10 numarayı Giuliano giyecek. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Zenit’ten transfer ettiği Brezilyalı futbolcu 10 numaralı formanın Persie’de olmasından olayı 20 numarayı giymişti. Takımdan Persie’nin ayrılmasının ardından yeni sezonda Giuliano 10 numaralı formayı terletecek.
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