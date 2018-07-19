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19 Temmuz 2018 Perşembe 18:07

Yeni Malatyaspor hazırlık maçında Alanyaspor’a mağlup oldu

Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası kampında oynadığı hazırlık maçında Süper Lig takımlarından Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu.Düzce’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig takımlarından Alanyaspor ile hazırlık...

Yeni Malatyaspor hazırlık maçında Alanyaspor'a mağlup oldu
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Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası kampında oynadığı hazırlık maçında Süper Lig takımlarından Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Düzce’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig takımlarından Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılı takım müsabakayı 1-0 kaybederken, Alanyaspor’un golü 30. dakikada Emre Güral’dan geldi. Bu arada maçın 55. dakikasında Yeni Malatyaspor’dan Arturo Mina’nın attığı gol VAR sisteminde incelendikten sonra ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Müsabakada Erol Bulut tüm futbolcularına şans verirken, sarı-kırmızılı takım sergilediği tutuk performansla yeni sezon öncesi umut ışığı vermedi.
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