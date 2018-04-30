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30 Nisan 2018 Pazartesi 17:48

Yeni Malatyaspor rahatladı

Süper Lig’in 31. haftasında T.M. Akhisarspor ile 0-0 beraber kalan Yeni Malatyaspor, 7 Mayıs Pazartesi günü karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına çarşamba günü başlayacak. Sarı-kırmızılı kulübün sportif direktörü Ali...

Yeni Malatyaspor rahatladı
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Süper Lig’in 31. haftasında T.M. Akhisarspor ile 0-0 beraber kalan Yeni Malatyaspor, 7 Mayıs Pazartesi günü karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına çarşamba günü başlayacak. Sarı-kırmızılı kulübün sportif direktörü Ali Ravcı iki hafta üst üste deplasmanda oynayacaklarına dikkat çekerek Akhisarspor karşısında alınan 1 puanın önemine vurgu yaptı.

T.M. Akhisarspor karşısında aldığı yenilgiyle puanını 39’a çıkaran ve 10’uncu sıradaki yerini koruyan Evkur Yeni Malatyaspor, ligde kalma adına da rahat bir nefes aldı.

“Savunma güvenliğini korudular”

Ligde kalma mücadelesi veren Akhisarspor karşısında maça hızlı başladıklarını kaydeden Ravcı, “Karşılaşmaya istekli başlayan taraf bizdik. Aytaç ve Khalid ile ilk dakikalarda net fırsatlar yakaladık. Havanın sıcak olması her iki takımın oyuncularının performansını olumsuz yönde etkiledi. Girdiğimiz gol pozisyonlarını sonuca yansıtamadık. Oyunun ikinci yarısında gerekli müdahaleleri yapmamıza rağmen bir türlü istediğimiz golü bulamadık. Rakibin bizden daha çok puana ihtiyacı vardı. Savunma güvenliğini maçın başından sonuna kadar korumaya çalıştılar. Hata yaptılar ama şans onlardan yanaydı. Kendi sahasında seyircisi önünde 3 puanı kazanmayı isteyen ve koşan bir Evkur Yeni Malatyaspor vardı. Ama olmadı. Gol yemeden sahadan 1 puanla ayrıldık. Bana göre alınan 1 puan azımsanmayacak şekilde son haftalara daha rahat girmemizi sağlayacak. Şimdi önümüzde iki önemli deplasman maçı var. Bu karşılaşmalara iyi konsantre olmamız gerekiyor. Futbolcularımız ve teknik heyet verilen 2 günlük aranın ardından Göztepe maçı hazırlıklarına çarşamba günü başlayacak. Hafta boyunca yüksek tempoda sürdürüp puan ya da puanlar almak için İzmir’e gideceğiz” diye konuştu.
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