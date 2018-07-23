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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:29

Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük sevinci

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da 2 hafta önce kaburga kırığı şikayetiyle kamptan ayrılan takım kaptanı Adem Büyük’ün yeniden kamp çalışmalarına dahil olarak düz koşulara başladığı belirtildi.Yeni sezona Topuk Yaylası Tesislerinde...

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük sevinci
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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da 2 hafta önce kaburga kırığı şikayetiyle kamptan ayrılan takım kaptanı Adem Büyük’ün yeniden kamp çalışmalarına dahil olarak düz koşulara başladığı belirtildi.

Yeni sezona Topuk Yaylası Tesislerinde hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da günde çift antrenman temposu devam ediyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yüksek tempoyla kondisyon depolayan sarı-kırmızılılarda kaptan Adem’in de çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü. Yaklaşık 2 hafta önce kaburga kırığı şikayetiyle kamptan ayrılan Adem Büyük, dün itibariyle çalışmalara yeniden başladı. Tecrübeli futbolcunun 1 hafta içerisinde takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar 2 hazırlık maçı yapacak

Bu arada Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası kampında iki hazırlık maçı oynayacak. Sar-kırmızılılar 25 Temmuz Çarşamba günü Azerbaycan süper lig takımlarından Sumoayıt, 27 Temmuz Cuma günü ise 1.lig takımı Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.
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