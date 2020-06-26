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26 Haziran 2020 Cuma 16:48

Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Süper Lig’in 29. haftasında cumartesi günü 18.30’da deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor.

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
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Süper Lig’in 29. haftasında cumartesi günü 18.30’da deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor.

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta aldığı Göztepe galibiyetiyle 12 haftalık galibiyet özlemine son veren Yeni Malatyaspor, çıkışına bu hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçıyla devam etmek istiyor.

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde tam kadro yapılan antrenmanda Fenerbahçe müsabakasının taktiği üzerinde durulurken, Hikmet Karaman’ın futbolcularına Göztepe maçındaki disiplinli ve kompakt oyunu sürdürmeleri konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Sakatlıkları düzelen Mustafa Akbaş ve Bifouma’nın da takımla birlikte çalıştığı antrenmanı Kulüp Başkanı Adil Gevrek de bir süre takip etti.

Tipobet Yeni Malatyaspor’un yarın yapacağı antrenmanın ardından İstanbul’a hareket edeceği bildirildi.

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