Yeni Malatyaspor’da Gündüz transfer komitesinden ayrıldı

Yeni Malatyaspor’da sezon başında açıklanan transfer komitesinde ismi yer alan basın sözcüsü Erdal Gündüz’ün kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

Gündüz’ün yaz başında açıklanan ve kendisinin de dahil edildiği transfer komitesinden ayrıldığı ve bu kararını yönetim kuruluyla da paylaştığı bildirildi. Yeni sezonda sıkıntı yaşamamak ve güçlü bir takım oluşturmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda giden oyuncuların yerine henüz transfer yapılmaması taraftarın tepkisine neden olurken, transferde izlenen politikaya bir tepki de kulüp içinden geldi.

Görüşme halindeki oyuncularla anlaşma sağlanamaması ve resmi imzaların gecikmesinden rahatsız olduğu öğrenilen Erdal Gündüz transfer komitesinden ayrıldı.