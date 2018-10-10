SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:23

Yeni Ordu Stadı’nın çimleri seriliyor

Ordu’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Yeni Ordu Stadı’nda çim serme işlemine başlandı.Yapımına geçen yıl Haziran ayında başlanan ve yaklaşık 150 milyon liraya mal olması beklenen 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı’nda...

Yeni Ordu Stadı'nın çimleri seriliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ordu’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Yeni Ordu Stadı’nda çim serme işlemine başlandı.

Yapımına geçen yıl Haziran ayında başlanan ve yaklaşık 150 milyon liraya mal olması beklenen 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı’nda çim serme işlemine başlandı.

Tribün, çatı ve dış cephe kaplamaları bitirilen ve alttan ısıtma sistemi ile sulama, kumlama, drenaj ve havalandırma gibi çalışmaları tamamlanan stadın rulo çimlerinin serilmesi işlemine geçildi. Çimlerin olgunlaşmasının yaklaşık 2 ay süreceği belirtilirken bu durumda statta ilk maçın ancak ikinci yarıda oynanabileceği öngörülüyor.

Türkiye’de sadece birkaç tane örneği bulunacak nitelikte alttan ısıtmalı olarak inşa edilen UEFA standartlarında ve deniz tarafına bakan bölümünün otel olarak da hizmet vereceği yeni stadın çimleri Adapazarı’ndan getiriliyor. Çim serim işleminin 10 gün içinde bitirileceği belirtilirken, ilk maçın ocak ayı sonunda oynanabileceği ifade ediliyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku