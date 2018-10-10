Yeni Ordu Stadı’nın çimleri seriliyor

Ordu’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Yeni Ordu Stadı’nda çim serme işlemine başlandı.Yapımına geçen yıl Haziran ayında başlanan ve yaklaşık 150 milyon liraya mal olması beklenen 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı’nda...

Ordu’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Yeni Ordu Stadı’nda çim serme işlemine başlandı.

Yapımına geçen yıl Haziran ayında başlanan ve yaklaşık 150 milyon liraya mal olması beklenen 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı’nda çim serme işlemine başlandı.

Tribün, çatı ve dış cephe kaplamaları bitirilen ve alttan ısıtma sistemi ile sulama, kumlama, drenaj ve havalandırma gibi çalışmaları tamamlanan stadın rulo çimlerinin serilmesi işlemine geçildi. Çimlerin olgunlaşmasının yaklaşık 2 ay süreceği belirtilirken bu durumda statta ilk maçın ancak ikinci yarıda oynanabileceği öngörülüyor.

Türkiye’de sadece birkaç tane örneği bulunacak nitelikte alttan ısıtmalı olarak inşa edilen UEFA standartlarında ve deniz tarafına bakan bölümünün otel olarak da hizmet vereceği yeni stadın çimleri Adapazarı’ndan getiriliyor. Çim serim işleminin 10 gün içinde bitirileceği belirtilirken, ilk maçın ocak ayı sonunda oynanabileceği ifade ediliyor.