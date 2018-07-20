Yeşilgiresun Beleidyespor Basketbola veda etti

Yeşilgiresun Belediyespor’un geleceği hakkında beklenen açıklama geldi. Giresun kamuoyunun ve basketbol camiasının büyük merakla beklediği açıklamayı Yeşilgiresun Belediyespor Kulüp Başkanı Kerim Aksu yaptı. Başkan Aksu, Yeşilgiresun Belediyespor’un yeni sezonda lige katılmayacağını açıkladı.

Sponsor bulamayacaklarını düşündüklerini belirten Aksu, “Süper Lig’de bulamadığımız sponsor desteğini bir alt ligde hiç bulamayacağımız gerçeği ortadadır. Sadece belediye ve yönetici arkadaşların katkılarıyla bu takımın TBL 1. Lig’de devam etme imkanı bulunmamaktadır. Söz konusu bu ligde federasyon tarafından sağlanan gelirler yok denecek kadar azdır. Bu olumsuz tablo karşısında, 8 yılda adeta çocuğumuz gibi büyüttüğümüz kulübümüzün TBL 1. Lig’de devam etme imkanı bulunamadığından, gelecekte kulübümüzü daha büyük borç yükü altında bırakmamak için Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu tüm alternatifleri değerlendirerek TBL 1. Lig’e katılmama kararı almıştır. Ülkemize yeni basketbolcular yetiştirmek amacıyla altyapımızda bulunan yaklaşık 300 sporcumuz Giresun’da ki basketbol sevgisini yaşatmak için yoluna devam edecektir” dedi.

Açıklamasında “2006 yılında kurulan Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü 2010 yılına kadar bölgesel ligde mücadele etmiştir” diyen Aksu, şöyle devam etti; “Avrupa’nın en iyi ligi olan Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde tutunamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Euro Lig şampiyonu Fenerbahçe’yi oynadığı Barcelona maçından sonra Giresun’da konuk etmenin öneminin algılanamadığını düşünüyoruz. Şimdiye kadar televizyon ekranlarından izlediğimiz, Galatasaray, Beşiktaş, Efes gibi efsane takımları kendi salonumuzda izleyip, yenmenin mutluluğunu, bu şehirde yaşayan insanlara ve çocuklarımıza katacağı vizyonu anlatmakta başarılı olamadık. Giresun’un Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde önemli bir marka olduğunu siyaset ve ticaretin önde gelenlerine çok defa ifade etmemize rağmen, ne yazık ki destek alamadık. Ülkemizin ve ilimizin içinde bulunduğu ekonomik koşulların olumsuzluğu, Süper Lig’den kalan 2 milyon lira borç ve lige katılmamız halinde ihtiyaç duyulacak 3 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon liralık bir tablo karşımıza çıkmıştır. Dövizdeki artışlarda bütçenin ve borçların yükselmesinde çok önemli bir etken oluşturmuştur. Bu rakamların sponsor ve destek olmadan temin edilemeyeceği ortadadır.”