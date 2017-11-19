Yiğit: “Genç milli takımlardan A Milli Takıma önemli oyuncular gelecek”

Genç Milli takım antrenörlerinin hem yurt dışında hem de yurt içinde sürekli oyuncu arayışı içerisinde olduğunu söyleyen Genç Milli takım Antrenörlerinden Nedim Yiğit, “Türk Milli takımlarının geleceği çok iyi olacak. Genç Milli...

Genç Milli takım antrenörlerinin hem yurt dışında hem de yurt içinde sürekli oyuncu arayışı içerisinde olduğunu söyleyen Genç Milli takım Antrenörlerinden Nedim Yiğit, “Türk Milli takımlarının geleceği çok iyi olacak. Genç Milli takımlardan yukarılara çok önemli oyuncular gelecektir” dedi.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta oynanan Yozgatspor 1959 FK-Ceyhanspor karşılaşmasına davet edilen Yozgatspor’un unutulmaz oyuncularından ve Genç Milli Takım antrenörlerinden Nedim Yiğit, Yozgatspor taraftarı ile buluştu.

Yozgat Bozok Stadyumu’nda oynanan ve Yozgatspor 1959 FK’nın rakibi Ceyhanspor’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşma öncesi Yozgatspor taraftarı ile buluşan ‘Deli Poyraz’ lakaplı Genç Milli Takım antrenörlerinden Nedim Yiğit, taraftarla hasret giderdi. Yiğit’i tezahüratlar eşliğinde tribüne çağıran Yozgatspor taraftarı daha sonra Yiğit’e günün anısına plaket verdi.

Yozgatspor’un Süper Lig’e yükseldiği dönemde büyük paya sahip olan Nedim Yiğit, Yozgatspor taraftarı ile buluştuğu için heyecanlı olduğunu söyleyerek, “A2 Milli takımlarda bir dönem görev yaptım. Şimdi de Genç Milli takımlardayım. Buraya Yozgatspor’u 1. Lige çıkaran takımın oyuncuları orakla davet edildim. Türk milli takımlarının geleceği çok iyi olacaktır. Genç milli takımlardan yukarılara çok önemli oyuncular gelecektir. Ama bugün Yozgatspor günü. Yozgatspor’u inşallah profesyonel liglerde görmek için buradayız. Nice maçlara çıktık hem oyuncu hem antrenör olarak ama sahaya en zor çıktığım anlardan biri de bugün oldu. Ayaklarım, sesim titriyor. Buradaki insanların bize gösterdiği sevgiden dolayı bütün Yozgat halkına teşekkür ederim” dedi.

2004 yılında Teknik Direktör Fatih Terim’in isteğiyle Genç Milli takımlara davet edildiğini söyleyen Yiğit, "Daha sonra A Milli Takım’da Fatih hocayla beraber Avrupa Şampiyonası’ndan sonra görev aldık. Fatih hocamın görevden ayrılmasından sonra tekrar Geç Milli Takımlarda görev yapmaya devam ediyorum” şeklinde konuştu.

Türk oyuncularının her zaman önemli bir potansiyelinin olduğunu belirten Yiğit, “Bunu herkes biliyordur. Türkiye’de oyuncu var. Oyuncu bir antrenörler bir kulüple karşılaşıncaya kadar oyuncu yetişecek. Biz onlara eğitim şansı verebilirsek, hem Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem antrenörler olarak, ben çok üst seviyelerde oyuncular çıkaracağımıza emin” ifadelerinde bulundu.



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Genç milli takım antrenörlerinin sürekli oyuncu arayışı içerisinde olduğunu vurgulayan Yiğit, “Sürekli hem yurt içi hem yurt dışı tüm Genç Milli takım hocaları hem bölge antrenörleri üzerinden hem de kendileri bizzat giderek sürekli oyuncu izliyoruz” dedi.