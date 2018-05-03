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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:20

Yıldırım Demirören ve Fikret Orman derbi kararı sonrası bir arada

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi kararı sonrası bugün gerçekleşen Uluslararası Ekonomi Forumu’nda bir araya geldi.

Yıldırım Demirören ve Fikret Orman derbi kararı sonrası bir arada
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi kararı sonrası bugün gerçekleşen Uluslararası Ekonomi Forumu’nda bir araya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ilk kez bir araya geldi. İkili yan yana otururken, samimi sohbetleri dikkat çekti.

Demirören’in ihracı gündeme gelmişti

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Kadıköy’de oynanan maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına yabancı cisim atılmış ve müsabaka tatil edilmişti. Mücadele ile ilgili toplanan TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 57. dakikadan seyircisiz olarak oynanmasına karar vermişti. Beşiktaş Kulübü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı ile mücadeleye çıkmama kararı almış ve Yıldırım Demirören’in kulüpten ihracı gündeme gelmişti.
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