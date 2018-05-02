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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:01

Yıldırım’ın altın raketi diyabete meydan okuyor

Yıldırımlı başarılı raket Ozan Çetin, Türkiye Tenis Federasyonu 14 yaş Ulusal Tenis Turnuvası’nda gümüş madalya kazanarak, derecelerine bir yenisini daha ekledi.Amatör branşlarda katıldığı her organizasyonda farkını ortaya koyan Yıldırım...

Yıldırım'ın altın raketi diyabete meydan okuyor
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Yıldırımlı başarılı raket Ozan Çetin, Türkiye Tenis Federasyonu 14 yaş Ulusal Tenis Turnuvası’nda gümüş madalya kazanarak, derecelerine bir yenisini daha ekledi.

Amatör branşlarda katıldığı her organizasyonda farkını ortaya koyan Yıldırım Belediyesipor, tenis branşındaki başarılarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesporlu başarılı raket Ozan Çetin, diyabet hastası olmasına rağmen elde ettiği başarılarla birçok gence örnek teşkil ediyor. Diyabet hastası olarak Türkiye’nin ilk lisanslı tenisçisi olan Ozan Çetin, kendi yaş sıralamasında ilk 5’te yer alıyor. Başarılı raket son olarak Podyum Park’ta düzenlenen Türkiye Tenis Federasyonu 14 yaş Ulusal Tenis Turnuvası’nda gümüş madalya kazandı. Yıldırım Belediyesporlu Ozan Çetin, 2018 yılında çıktığı 19 maçın 16’sını galibiyetle kapatarak girdiği 4 organizasyonda finale çıkma başarısı gösterdi.
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