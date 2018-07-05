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05 Temmuz 2018 Perşembe 13:03

Yıldırımlı sporcular madalyalarla döndü

Yıldırım Belediyesi, haziran ayında katıldıkları şampiyonalarda başarılı olan sporcuları ödüllendirdi.Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı kazanan Yıldırım...

Yıldırımlı sporcular madalyalarla döndü
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Yıldırım Belediyesi, haziran ayında katıldıkları şampiyonalarda başarılı olan sporcuları ödüllendirdi.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı kazanan Yıldırım Belediye Spor Kulübü sporcularını meclis toplantısında ağırladı. Yıldırım Belediyesi’ninsporu ve sporcuyu destekleyen bir anlayışa sahip olduğunu vurgulayan Başkan Edebali, “Sporcularımız katıldıkları yerel, ulusal ve uluslararası müsabakalarda üstün başarılar göstererek bizleri gururlandırıyor. Elde edilen başarılar spora ve sporcularımıza yaptığımız yatırımın meyvesi olarak geri dönüyor. Sporcularımızın bu başarıları yeterli görmeden başarı çıtasını daha yukarıya taşıyarak madalya ve kupaları ilçemize kazandırmaya devam edeceklerine inanıyorum” diye konuştu.

Başarılı sporcular Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve meclis üyeleri tarafından ödüllendirildi.
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