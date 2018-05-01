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01 Mayıs 2018 Salı 13:09

Yıldız futbolcu Gomis’ten genç hastaya geçmiş olsun videosu

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Bafetimbi Gomis, Bolu’da tedavi gören 22 yaşındaki nöroblastom kanser hastası Nuri Biçer’e geçmiş olsun videosu gönderdi.Bolu Lösemili Melekler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Ali...

Yıldız futbolcu Gomis'ten genç hastaya geçmiş olsun videosu
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Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Bafetimbi Gomis, Bolu’da tedavi gören 22 yaşındaki nöroblastom kanser hastası Nuri Biçer’e geçmiş olsun videosu gönderdi.

Bolu Lösemili Melekler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Ali Kıvrak, Dernek Psikoloğu Eda Kumaş ve Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif Servisi’nde tedavi gören 21 yaşındaki kas hastası Mertcan Özer ve 22 yaşındaki nöroblastom kanser hastası Nuri Biçer’i ziyaret etti.

Ziyarette Mertcan Özer’in 21’inci yaş gününü kutlayan grup, daha sonra Nuri Biçer’e yaptığı ziyarette genç hastaya Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Gomis’in videosu ile büyük bir sürpriz yaptı.

Gomis’in "Geçmiş olsun Nuri. Seni Seviyorum" dediği videoyu gören 22 yaşındaki Nuri Biçer de video çekerek, "Teşekkür ediyorum Gomis. Penaltıyı kaçırdın ama üzülme, inşallah şampiyon olacağız" dedi.
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