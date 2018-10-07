Yıldız milli boksörler Rusya’ya geldi

Yıldız milli boks takımları, Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Anapa şehrinde düzenlenecek olan Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası için Rusya’ya geldi.Rusya’nın Anapa şehrinde tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Boks Şampiyonası...

Yıldız milli boks takımları, Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Anapa şehrinde düzenlenecek olan Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası için Rusya’ya geldi.

Rusya’nın Anapa şehrinde tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Boks Şampiyonası için Türkiye Yıldız Erkekler ve Yıldız Kadınlar Milli Takımları Anapa’ya ulaştı. Türkiye’nin Novorossisk başkonsolosu Yunus Emre Özigci tarafından karşılanan milli takım otelde kampa girdi. Daha önce uluslararası düzeyde birçok başarıya sahip olan milli sporcular, Rusya’da düzenlenecek olan şampiyona için yine iddialı olduklarını belirtti. Türkiye’nin Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci de sporculara başarılar dileyerek bir moral konuşması yaptı.

16 sporcu mücadele edecek

Rusya’nın Anapa şehrinde mücadele edecek milli takımlarda 16 sporcu ile mücadele edecek. Kadınlarda Gamze Soğuksu (46 kg), Melike Nur Güneş (48 kg), Rümeysa Ataş (63 kg), Duygu Öztürk (75 kg), Sena Nur Kocaoğlu (80 kg), Büşra Işıldar (+80 kg), Erkeklerde ise Gökay Yılmaz (48 kg), Ömer Faruk Korkut (50 kg), Muhammet Saçlı (52 kg), Kerem Özmen (54 kg), Ufuk Kuru (60 kg), Mehmet Aydemir (63 kg), Umutcan Bayraktar (66 kg), Mustafa Çolak (70 kg), Kaan Aykutsun (75 kg), Emir Büyükdağ (80 kg) ringte Türkiye’yi temsil edecek.