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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:07

Yılın Atleti ödülünde Ramil Guliyev finale kaldı

Avrupa Atletizm Birliği’nin 26 Ekim’de sahiplerine teslim edeceği Yılın Atleti Ödülü’nün finale kalanları belli olurken, ’Yılın Erkek Atleti’ kategorisinde milli atlet Ramil Guliyev de yer aldı.Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet...

Yılın Atleti ödülünde Ramil Guliyev finale kaldı
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Avrupa Atletizm Birliği’nin 26 Ekim’de sahiplerine teslim edeceği Yılın Atleti Ödülü’nün finale kalanları belli olurken, ’Yılın Erkek Atleti’ kategorisinde milli atlet Ramil Guliyev de yer aldı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Federasyonu’nun Yılın Atleti oylamasında üst üste ikinci yıl da finale kaldı. 28 yaşındaki yıldız sporcu, Almanya’nın Berlin şehrinde 16 yıllık şampiyona rekorunu kırarak kazandığı altın madalya ve sezon boyu gösterdiği üstün performansla Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından finalistler arasında gösterildi.

Buna göre, Fransızların dünya rekortmeni dekatleti Kevin Mayer, Avrupa şampiyonu İsveçli sırıkçı Armand Duplantis ve Norveç’in başarılı mesafecisi Jacob Ingebrigtsen ile birlikte Ramil Guliyev de finalistler arasında bulunuyor.

Ödüllerini kazanan atletler, 26 Ekim tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde gerçekleştirilecek törenle açıklanacak.
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