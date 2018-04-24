Yılmaz Vural 33 bin taraftar istiyor

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında oynanacak Boluspor karşılaşması için 33 bin taraftarın stadı doldurmasını istedi.

Son 2 haftadır galip gelen Eskişehirspor, Boluspor maçından puan ya da puanlar alarak düşme potasından tamamen uzaklaşmak istiyor. Bunun için her kesimden destek bekleyen Yılmaz Vural, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde açıklamalarda bulundu. Kalan 2 maçtan puan almak istediklerini kaydeden Vural, Boluspor maçında 33 bin taraftarın stadı tamamen doldurmasını istedi. Gelen 33 bin kişiyi evlerine mutlu olarak göndereceklerini belirten Vural, takımın yaşadığı zorlukları bir kez daha hatırlattı.

"Silkinme yılı olmalı"

İleriye dönük planların yapıldığını belirten Yılmaz Vural, hedeflere oynayan Eskişehirspor’un bu yıl silkinmesi gerektiğini söyledi. Ligde kaldıktan sonra diğer belalardan kurtulmak için çabalayacaklarını aktaran Vural, "Bu takımın başkanı, teknik adamı, yöneticileri, çalışanları ve taraftarının bir misyonu var. Bu takımı ligde tutmak. Tuttuktan sonra sorunlar bitecek mi? Hayır. Başkanla birlikte kime ne vereceğiz ne alacağız onları çıkarttık. Hakikaten oluşan tablo çok zor. Dolayısıyla buradaki iş adamlarımız, sivil toplum örgütleri, belediyelerimiz ki her zaman sağ olsunlar destek verdiler. Bu desteği farklı bir boyuta getirmeleri gerekiyor. Önemli projelerin geliştirilerek paraya çevrilmesi lazım. En azından takımın borçlarını ödeyip, dosyaları ortadan kaldırıp yeniden ayağa kaldırabilecek noktaya gelmesi lazım. Bu da kolay bir şey değil. Bu heyecanla sadece ligde kalalım diye uğraşırken, yarın kazandık ve kaldık ama ondan sonrası ne olur? Biz kendi açımızdan teknik olarak böyle bir işin çabasındayız. Örneğin altyapıdan 20 küsür tane oyuncu çıkmış oldu. Önemli bir rakam ve bunların hepsi iyi oyuncu olmaya aday çocuklar. O yüzden böyle başarıya ve hedeflere oynayan bir takımın silkinme yılı olmalı. İnşallah bu sene bu beladan kurtulup, öteki belaları nasıl aşabiliriz? onu düşünmemiz lazım" dedi.

"İnşallah o 33 bin kişiyi evine mutlu olarak göndereceğiz"

Stadın, Boluspor karşılaşması ile tamamen dolmasını isteyen Vural, "Bugüne kadar milli maçlar hariç, bizim stadyumumuz full çakmadı. Yani 20 binleri çok rahat görüyoruz. 25 bin olamadık. Ama biz 33 bin kişiyi bekliyoruz. Stadımızı bir şenlik havasına getirelim çünkü çok ciddi bir takımla oynayacağız. Onların play-off’da olmama riskleri ya da 2’nci olma şansları var. Dolayısıyla çok ciddi ve kazanmak adına elinden gelen her şeyi yapacak bir kadroya karşı mücadele vereceğiz. Tabii ki biz Samsun maçında seyircinin verdi destekle takımın pozitif anlamda ne hale geldiğini gördük. Çok şükür takımımız ile seyircimizin arası güzel. Artık onlarda bir şeyleri başarabileceklerinin duygusuna girdiler. O 33 bin kişi gelsin. Türkiye’ye gösterelim, ’Bakın biz bu durumdayız, sıkıntılarımız var ama biz futbol şehriyiz. Biz futbolu ve takımımızı seviyoruz. Ona bir aidiyet duygumuz var, her anında yanında oluruz.’ diyelim. Ben burada Eskişehirspor taraftarından bunu bekliyorum. Bu çok büyük bir beklenti değildir. İnşallah o 33 bin kişiyi evine mutlu olarak göndereceğiz" diye konuştu.