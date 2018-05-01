Küme düşmekten adeta kıl payı kurtulan Eskişehirspor’da, Teknik Direktör Yılmaz Vural taraftarı övdü. Vural, "Övgünün en büyüğü taraftarlarımıza" ifadelerini kullandı.

Son 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligde kalmayı garantileyen Eskişehirspor, zorlu sürecin ardından yeni zorluklarla mücadele etmeye başlayacak. Elde edilen sonuçlardan dolayı en büyük övgüyü taraftarın hak ettiğini söyleyen Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Türkiye Spor Yazarları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sadi Seda ve spor muhabirleri ile bir araya geldi. Ligin en çok gol atan 2. takımı olduklarını fakat şaşırtıcı bir istatistiğin mevcut olduğunu belirten Vural, "Spor Toto 1. Lig’in en çok gol atan 2. takımı olup, en çok gol yiyen de 3. takımıyız. Bu dengesizlik bizim en büyük sorunumuz. Az gol atsak ligde başka bir yerde olurduk. İnşallah, seneye aynı sorunlar yaşanmaz" dedi.

"Yeni sezon yeni bir başlangıç olur"

Sahada mücadele eden futbolculardan, kulüp çalışanlarına kadar herkese teşekkür eden Vural, "Elbette övgünün en büyüğü taraftarımıza. Hepimiz Türk futbolunda Eskişehir’in yerini biliyoruz. Başta Hürriyet ve Semih Şentürk olmak üzere tüm futbolcu kardeşlerime çok teşekkür ederim. Verdikleri sözlerin arkasında arslanlar gibi durdular. Bu samimi ortam, bir takım ruhu ortaya çıkarttı. İmkanlarımız kısıtlı da olsa, demek ki takım ruhu varsa, sorunlar çözülüyormuş. Basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Şehirde, yeni bir hava oluşturdunuz. İnşallah, yeni sezon yeni bir başlangıç olur. Nasip olur da burada kalırsak, 27 Haziran’da takımı kampa alırız. Gönül ister ki transferi açılmış, sorunları çözülmüş bir şekilde başlayalım lige. Ama arada 1 buçuk ay var. Bizim bu 1,5 ay içerisinde sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.