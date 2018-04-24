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24 Nisan 2018 Salı 16:36

Yılmaz Vural’dan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yorumu

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kendisine yöneltilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sorusunu espri ile yanıtladı.Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin yankıları sürüyor. Bugün...

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yorumu
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Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kendisine yöneltilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sorusunu espri ile yanıtladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin yankıları sürüyor. Bugün Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz Vural, kendisine yöneltilen soruya esprili cevap verdi. Soruyu soran basın mensubuna dönen Vural, "Baba sen spor muhabiri olmadığın için sorunu kabul etmiyorum. Ya o bizi ilgilendirmiyor. Biz Süper Lig takımı değiliz, TFF 1. Lig takımıyız. Ben de kendi takımımla ilgili soru varsa, ona cevap vereyim. Onların ikisine de geçmiş olsun" dedi.
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