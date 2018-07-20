Yılmaz Zehiroğlu: 'Asansör takım olmayacağız'

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Zehiroğlu, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de amaçlarının asansör takım olmaktan çıkmak olduğunu söyledi.

Slovenya’nın Kranjska Gora kasabasında 3. etap kamp çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor takımı ile gelen yönetim kurulu üyesi Yılmaz Zehiroğlu, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. 10 günlük ikinci etap kampı için Slovenya’ya geldiklerini belirten Zehiroğlu, "Burası kamp için çok uygun bir yer. Sakin ve çok rahat çalışılacak bir ortam. Hava şartları çok müsait. Bizim bölgemize doğa olarak benzerlikleri olmasına karşın onlar doğayı bizden daha iyi koruyarak karşılığını alıyorlar" diye konuştu.

"Transferler gelmeye başlayacak"

Şampiyon olarak Süper Lig’e yeniden çıkan Rizespor’un ‘asansör takım’ imajından artık kurtarmak istediklerine vurgu yapan Zehiroğlu, "Biz asansör takım konumundan çıkmak istiyoruz. Halkımızın da taraftarımızın da beklentisi bu. Çünkü onlara da bu konuda bıkkınlık geldi. Buraya tutunabilmek için önce gerekli transferleri yapacağız. Şu ana kadar transfer anlamında fazla bir katkıda bulunamadık. Ancak Başkanımız transferle bizzat ilgileniyor. Bugün-yarın birkaç takviyenin yapılacağını söyleyebilirim” değerlendirmesini yaptı.

"Transferde hocamızın öncelikli mevkiine göre hareket edeceğiz"

Teknik Direktör Üzülmez’in tespitleri ile kendilerine sunulan rapor doğrultusunda transfer yapılacağını dile getiren Zehiroğlu, “Stoper, orta saha, açık, 10 numara ve kaleci mevkilerinde eksiklerimiz var. Ancak elbette hocamızın öncelik mevkisine göre hareket edeceğiz. Maddi anlamda da olabildiğince temkinli davranarak elimizden gelen bütün fedakarlıkları göstereceğiz” ifadelerini kullandı. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez’in çok iyi bir teknik ekibinin olduğunu belirten Zehiroğlu, "Futbolcularımızın motivasyonu için her anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Yani futbolcuyu hem fiziksel hem de manevi olarak hazırlıyoruz. İnşallah iyi şeyler yaparak iyi yerlere gelebiliriz" şeklinde konuştu.

"İki komşu ilin takımıyız"

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Zehiroğlu, Trabzonspor ile aynı yerde kamp yapmalarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın Rizespor’u ziyareti oldukça önemli. O mücadeleler sahada oluyor. Ünal Hoca Türkiye’ye mal olmuş, Türkiye’nin güzide bir takımının hocası. Akşam bizi ziyarete geldi, çay içtik sohbet ettik. Bunlar olması gereken şeyler. Nihayetinde iki komşu ilin takımlarıyız. Her ne kadar arada bazı olumsuz olaylar olmuş olsa bile, bunları büyütmek yerine kapatmak gerekiyor. Biz de ona çaba gösteriyoruz. Başkanımız da bu niyette. Sağ olsun Trabzonspor’un yöneticileri olsun, Teknik Direktörü Ünal hoca olsun bizi ziyaret etti ve bizi mutlu ettiler" ifadelerini kullandı