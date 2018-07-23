Yoga olimpiyat yolunda

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) temsilcileri, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) daveti ile İsviçre’nin Lozan kentinde yapılan GAISF toplantısına katıldı.

Uluslararası Yoga Federasyonu temsilcisi Merve Tanrıverdi, yoganın olimpiyatlarda yer alması için faaliyetlerde bulunduklarını ifade ederek, "Yoga’nın bir spor dalı olarak Olimpiyatlar’da yer alması için 2016 yılında ilk adımları atmaya başladık, o günden bu yana gerekli temasları kurmaya ve sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, geçen hafta 20 Temmuz’da Lozan’da yapılan GAISF Info-Day toplantısına katıldık ve önümüzdeki süreçte neler yapılması gerektiği konusunda GAISF yetkilileri ile fikir birliğine vardık. Böylece tüm yoga sporcularına duyurabiliriz ki yoga, federasyonumuzun çabaları neticesinde uluslararası düzeyde de bir spor dalı olarak kabul edilmiş ve olimpiyatlarda yer alması için yeni bir adım daha atılmıştır” dedi.

Bir spor dalının Olimpiyatlar’da yer alması için, o spor dalını temsil eden uluslararası organizasyonun öncelikle, açılımı ’Uluslararası Spor Federasyonları Küresel Birliği’ olan GAISF’e üye olması gerektiğini söyleyen UYF yetkilileri, bu nedenle bir süre önce tam üyelik başvurusunda bulunduklarını belirtti.

GAISF üyelik sürecinde, yoga sporunu uluslararası düzeyde temsil eden en üst kuruluş olarak bir yandan 3 kıta ve 40 ülkede organize olma sürecinin devam ettiğini söyleyen UYF temsilcileri, diğer yandan yoga sporu yarışma kurallarının oluşturulması ve tüm ülkelerde kural bütünlüğünün sağlanması için son üç yıldır uluslararası yoga yarışmaları yaptıklarını sözlerine ekledi.