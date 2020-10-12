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03 Kasım 2020 Salı 18:14

Yok Olacaktı Yeniden Zirvede! Nathaniel Phillips

Yok Olacaktı Yeniden Zirvede! Nathaniel Phillips
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Defans oyuncusunun, 2020-21 Şampiyonası'ndaki başarısını ya da Stuttgart'ın son maçında başarılı bir oyun geçirdiği ve Almanya'ya geri döneceği varsayıldı.

Ancak istekli bir talip olmaması, Kızıllar'ın savunma kriziyle birleştiğinde, 23 yaşındaki çocuğun, üst düzey bir başlık savunmasının derin ucuna doğru itildiği anlamına geliyor. Cumartesi günü West Ham'a karşı 2-1 galibiyetindeki performansının kanıtına göre, yüzmeye batmaktan çok daha muhtemel görünüyor. Phillips Günün Maçı'na verdiği demeçte, Son zamanlarda biraz tuhaftı çünkü [transfer] penceresinde kulüpten çıkacakmışım gibi görünüyordu, çok ilgi vardı, dedi.

Phillips savunma merkezine adım attı ve yerinde görünmedi, West Ham forvet Sebastien Haller'ı iyi idare etti ve diğer Liverpool oyuncularından daha fazla mesafe (dokuz) ve daha fazla müdahale (iki) yaptı. Oyunun son saniyelerinde, geç dönemdeki dramlardan kaçınmak ve Liverpool'un üç puanı almasına yardımcı olmak için venüsbet West Ham teslimatından parlak bir atış yaptı.

Yalnızca Diogo Jota ve Xherdan Shaqiri'ye BBC Sport okuyucuları tarafından Phillips'ten (7.14) daha yüksek puanlar verilirken, Sky Sports uzmanı ve eski Liverpool savunucusu Jamie Carragher ona maçın adamı ilan etti. Phillips, Bu, özellikle ondan gelen büyük bir iltifat. O bir Liverpool efsanesi, diye ekledi. Bu büyümeyi hayal ettiğim bir şey. Benim ve ailem için çok büyüktü.

'Havada o bir canavar'

Phillips'in Hammers'a karşı Premier Lig'deki ilk maçında, Virgil van Dijk, Joel Matip ve Fabinho'nun ilk takıma giden yolunu açmasıyla, bu konuda bir servet unsuru vardı. Ancak, Anfield'da bu kadar resimden çok uzak olan bir oyuncu için, bu kampanya için kulübün Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil bile edilmemiş bir oyuncu için hala oldukça dönüşü işaret ediyor. Middlesbrough, Bristol City, Schalke ve Werder Bremen de dahil olmak üzere bir dizi Şampiyona ve Bundesliga kulüplerinin ilgilendiği bildirildi, ancak bir hareket gerçekleşmedi.

Dejan Lovren'in yaz ayrılışı, savunma yaralanması krizi ve açık bir şekilde antrenmanda yaptığı izlenim geri kalanını halletti. Maçtan sonra Klopp, O parlak bir adam, akıllı bir adam, zeki- her şey, dedi. On iki Şampiyona takımı yazın onu istedi, gitmesi hoşuma gitti ama her ne sebeple olursa olsun işe yaramadı ve bu gece yerinde oldu.

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