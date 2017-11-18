Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 12:58

Yolbulan’dan Çağrı Güleç’e tam destek sözü

KARDEMİR AŞ. Yönetim kurulu üyesi Mustafa Yolbulan, Çağrı Güleç’in Karabükspor’u gelin birlikte yönetim çağrısına tam destek verdiklerini bildirdi. 20 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul önce yeni yönetim ve yaşanan ekonomik sıkıntının atlatılması adına atılan adımlarla yaşanan krizin sonlandırılması hedefleniyor.

Yolbulan'dan Çağrı Güleç'e tam destek sözü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

KARDEMİR AŞ. Yönetim kurulu üyesi Mustafa Yolbulan, Çağrı Güleç’in Karabükspor’u gelin birlikte yönetim çağrısına tam destek verdiklerini bildirdi. 20 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul önce yeni yönetim ve yaşanan ekonomik sıkıntının atlatılması adına atılan adımlarla yaşanan krizin sonlandırılması hedefleniyor.

Kongre öncesi KARDEMİR AŞ. hakim hissedarlardan olan Güleç ailesi olarak açıklama yapan Çağrı Güleç’in Yolbulan ailesine yaptığı çağrı üzerine Mustafa Yolbulan yazılı açıklama yaparak, KARDEMİR ve Yolbulan ailesi olarak tam destek vereceklerini ifade etti.

Çağrı Güleç’in yaptığı teklifi, KARDEMİR ailesi olarak da, Yolbulan ailesi olarak da samimi bulduklarını kaydeden Mustafa Yolbulan, “Ancak bu konuda daha önce ki kararlarımız doğrultusunda sadece destek vereceğimizi açıklamış, bu anlamda bir görev talebimizin olmadığını belirtmiştik. Şimdi Çağrı Güleç beyin bu açıklaması bizi memnun etti. Biz kendisine tam destek vereceğimizi beyan ediyoruz, KARDEMİR de olsun aile olarak olsun, yeter ki Karabüksporumuz bir nefes alsın. Tek Çağrı beyin başkanlığı da bu iş için yeterli olur. Biliyorsunuz kulüpler de eş başkanlık gibi bir kavram yok, bu anlamda da doğru olanı Çağrı beyin başkanlığında yepyeni bir sayfanın açılması doğru olacaktır kanaatindeyiz” dedi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<