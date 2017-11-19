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19 Kasım 2017 Pazar 17:54

Yozgatspor 1959 FK, farklı kazandı

Bölgesel Amatör Lig 5’inci grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor 1959 FK, sahasında konuk ettiği Ceyhanspor’u 4-1 mağlup etti.Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında golcü oyuncular Hakkı Tosun ve Ali Tayfun ile 2-0 öne geçen Yozgatspor...

Yozgatspor 1959 FK, farklı kazandı
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Bölgesel Amatör Lig 5’inci grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor 1959 FK, sahasında konuk ettiği Ceyhanspor’u 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında golcü oyuncular Hakkı Tosun ve Ali Tayfun ile 2-0 öne geçen Yozgatspor 1959 FK maçın 21. dakikasında NDiaye’nin attığı golle engel olamadı. Karşılaşmanın 41.dakikasında ise Yozgatspor’un genç oyuncusu Nizamettin attığı golle ilk yarının sonucunu belirledi ve Yozgatspor soyunma odasına 3-1 önde gitti. Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan ev sahibi ekip, Nizamettin’in 55.dakikada attığı golle durumu 4-1’e getirdi. Bu golün ardından maçta başka gol olmayınca Yozgatspor rakibi Ceyhanspor’u 4-1 mağlup etti ve 3 puana ulaşan taraf oldu. Geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlikle 22 puan toplayan Yozgatspor, zirvedeki yerini de korumuş oldu.

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