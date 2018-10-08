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08 Ekim 2018 Pazartesi 18:45

Yunus Mallı: "Bosna maçı iyi bir sınav olacak"

A Milli Futbol Takımı’nın gurbetçi oyuncusu Yunus Mallı, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yunus Mallı, Bosna Hersek ile oynanacak olan özel karşılaşmanın iyi bir sınav olacağını ifade etti.

Yunus Mallı: 'Bosna maçı iyi bir sınav olacak'
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A Milli Futbol Takımı’nın gurbetçi oyuncusu Yunus Mallı, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yunus Mallı, Bosna Hersek ile oynanacak olan özel karşılaşmanın iyi bir sınav olacağını ifade etti.

A Milli Takım’ın gurbetçi yıldızlarından Yunus Mallı, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Bosna Hersek ile oynanacak olan özel karşılaşma ve ardından Rusya ile oynanacak olan mücadele öncesinde soruları yanıtlayan Mallı, "Önümüzde iki önemli maç var. Önce Bosna Hersek ile özel maç oynayacağız, daha sonra Uluslar Ligi maçımız var. Bugün toplanıyoruz, ilk idmanımıza çıkıyoruz. Kendimizi her zaman olduğu gibi iyi hazırlamak istiyoruz. Bosna Hersek iyi bir sınav olacak. Ardından Rusya’ya karşı devamını getiririz inşallah. İsveç maçında 3 puan almak moral açısından çok önemliydi. İnşallah devamını getiririz" dedi.

"Uluslar Ligi, kısa bir yol"

Uluslar Ligi’yle ilgili olarak da konuşan Mallı, "Yeni turnuva sistemi oldukça güzel. Avrupa Şampiyonası’na gitmek için daha kısa bir yol diyebiliriz. Hepimiz bu turnuvaya çok önem veriyoruz. Grubu lider bitirmek için hala fırsatımız var. Bunun için Rusya’da galibiyete ihtiyacımız var. Özel maçların sayısını azaltmak ve resmi maçların sayısını artırmak için güzel bir yol. Pazar günü elimizden geleni yapacağız. İyi hazırlanıp başarılı olmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
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