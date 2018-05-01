Yusuf Erdoğan: 'Taraftarımız muhteşemdiler'

Bursaspor’un 25 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Konyaspor’a karşı güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine her zamanki gibi muhteşemdiler. Onlar olmayınca bir eksiğiz, bugün sahada...

Bursaspor’un 25 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Konyaspor’a karşı güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine her zamanki gibi muhteşemdiler. Onlar olmayınca bir eksiğiz, bugün sahada hep beraber vardık” dedi.

Yeşil-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında dün sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor’u Sow ve Ertuğrul Ersoy’un golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleyi değerlendiren 25 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, “Bizim için güzel bir gündü, taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine her zamanki gibi muhteşemdiler. Onlar olmayınca bir eksiğiz, bugün sahada hep beraber vardık. Güzel bir galibiyet aldık, daha da farklı kazanabilirdik. Maçın kırılma anları vardı. Önemli olan kazanmaktı bugün, kritik bir virajdaydık. Konyaspor da 5 maçtır kaybetmiyordu. Güzel bir maç oldu, iki takım da çok iyi mücadele etti, kazanan bizdik" dedi.

"Bana ‘enişte’ ve ‘damat’ diye cümleler kuruyorlar"

Teknik Direktör Mustafa Er’in atmosferi çok iyi bilen biri olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mustafa Hoca, buranın çocuğu, buranın evladı. Ne yapmamız gerektiğini, buranın atmosferini çok iyi bilen bir insan. Sadece bizim o sıkıntımız vardı, adanmışlık duygusu eksikti takımımızda. Bunu da son haftalarda sahaya en güzel şekilde yansıtıyoruz. Onun için kazandık. Buraya geldiği günden beridir aynı şeyi söylüyorum, o bizim önce ağabeyimiz sonra hocamız. Bugün de biz kardeşler olarak kendi sahamızda galibiyetle, güzel bir galibiyet tattırdık. Onun yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyoruz, sezon sonunda da inşallah toplayabildiğimiz en yüksek puanla ligi bitirmek istiyoruz. Birçok kulüpte oynayabilirsiniz ama ben bu şehir için özel olduğumu düşünüyorum. Bana ‘enişte’ ve ‘damat’ diye cümleler kuruyorlar, bu benim için ayrı bir güzellik. İyi ki varlar, iyi ki bizi destekliyorlar, muhteşemdiler."